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16 собак поймали во время рейда в Улан-Удэ

16 собак поймали во время рейда в Улан-Удэ
Общество,  Фото:предоставлено мэрией Улан-Удэ
Мобильные группы обошли 175 дворов

26 января в СНТ «Ранет» и центральной части Октябрьского района Улан-Удэ прошёл рейд по собакам. Мобильные группы обошли 175 дворов, составили четыре протокола за нарушение правил выгула и регистрации домашних животных, выписали семь требований о явке в комитет городского хозяйства. Службы отлова поймали 16 собак.

 

- Проведены профилактические беседы в школах № 20, 25, 29, 35. Ребятам рассказали об ответственном обращении с животными, необходимости их регистрации, вакцинации, соблюдения правил выгула собак и др. Отдельное внимание было уделено мерам личной безопасности при встрече с безнадзорными животными, - сообщили в мэрии.

Территории школ также обследовали на наличие бездомных собак. 
собаки бездомные животные

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