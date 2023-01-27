16 собак поймали во время рейда в Улан-Удэ









- Проведены профилактические беседы в школах № 20, 25, 29, 35. Ребятам рассказали об ответственном обращении с животными, необходимости их регистрации, вакцинации, соблюдения правил выгула собак и др. Отдельное внимание было уделено мерам личной безопасности при встрече с безнадзорными животными, - сообщили в мэрии.



Территории школ также обследовали на наличие бездомных собак.

- Проведены профилактические беседы в школах № 20, 25, 29, 35. Ребятам рассказали об ответственном обращении с животными, необходимости их регистрации, вакцинации, соблюдения правил выгула собак и др. Отдельное внимание было уделено мерам личной безопасности при встрече с безнадзорными животными, - сообщили в мэрии.Территории школ также обследовали на наличие бездомных собак.

26 января в СНТ «Ранет» и центральной части Октябрьского района Улан-Удэ прошёл рейд по собакам. Мобильные группы обошли 175 дворов, составили четыре протокола за нарушение правил выгула и регистрации домашних животных, выписали семь требований о явке в комитет городского хозяйства. Службы отлова поймали 16 собак.