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Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать

Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей

Тактильные копии памятников, храмов, исторических зданий Иркутска появятся в Иркутском областном краеведческом музее имени Муравьева-Амурского. Он стал победителем грантового конкурса «Особый взгляд». Его проводил благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», который занимается развитием инклюзивной доступной среды.

- Фонд выдаёт гранты на создание тактильных копий экспонатов для музеев России. У нас ещё не было опыта по созданию подобных макетов. При этом, наш музей активно работает с посетителями с нарушением зрения. Они посещают экспозиции, участвуют в проекте для посетителей с ограниченными возможностями здоровья «Музейный факультатив». У них вызывают большой интерес экскурсии по Иркутску. Тактильные копии основных достопримечательной города позволят незрячим людям получать более полную информацию о значимых объектах архитектуры и культуры областного центра, - отметил директор Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского Сергей Ступин.

Сотрудники музея отобрали десять значимых и интересных объектов города, сделали их качественные фото и чертежи. Среди объектов – Спасская и Богоявленская церкви, Московские ворота, памятник Первопроходцам, Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова и одного из красивейших зданий Иркутска – Мавританского замка, в котором находится отдел краеведческого музея.

Из них организаторы выберут пять объектов для создания моделей. Они должны будут выдерживать длительное тактильное воздействие, быть прочными и безопасными. Над каждым проектом по созданию тактильных копий работает большая команда в мастерской тактильных моделей Ольги и Михаила Шу. В ней – скульпторы, архитекторы, дизайнеры, инженеры, бутафоры, специалисты по фрезерованию, 3D сканированию и 3D печати, форматоры, литейщики, мастера по лакокрасочным работам, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
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