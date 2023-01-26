Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать

Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей
Тактильные копии памятников, храмов, исторических зданий Иркутска появятся в Иркутском областном краеведческом музее имени Муравьева-Амурского. Он стал победителем грантового конкурса «Особый взгляд». Его проводил благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», который занимается развитием инклюзивной доступной среды.
- Фонд выдаёт гранты на создание тактильных копий экспонатов для музеев России. У нас ещё не было опыта по созданию подобных макетов. При этом, наш музей активно работает с посетителями с нарушением зрения. Они посещают экспозиции, участвуют в проекте для посетителей с ограниченными возможностями здоровья «Музейный факультатив». У них вызывают большой интерес экскурсии по Иркутску. Тактильные копии основных достопримечательной города позволят незрячим людям получать более полную информацию о значимых объектах архитектуры и культуры областного центра, - отметил директор Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского Сергей Ступин.
Сотрудники музея отобрали десять значимых и интересных объектов города, сделали их качественные фото и чертежи. Среди объектов – Спасская и Богоявленская церкви, Московские ворота, памятник Первопроходцам, Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова и одного из красивейших зданий Иркутска – Мавританского замка, в котором находится отдел краеведческого музея.
Из них организаторы выберут пять объектов для создания моделей. Они должны будут выдерживать длительное тактильное воздействие, быть прочными и безопасными. Над каждым проектом по созданию тактильных копий работает большая команда в мастерской тактильных моделей Ольги и Михаила Шу. В ней – скульпторы, архитекторы, дизайнеры, инженеры, бутафоры, специалисты по фрезерованию, 3D сканированию и 3D печати, форматоры, литейщики, мастера по лакокрасочным работам, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Достопримечательности Иркутска можно будет потрогать
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В прошлом году музей посетили более трёх тысяч человек
Обучение проводила четверокурсница
Для незрячих посетителей появятся тактильные копии достопримечательностей
Продукцию провезли в багаже и ручной клади
Приём могут вести сразу два юриста
Субсидия выделяется из федерального бюджета
В исправительном учреждении прошёл творческий конкурс
Мероприятие прошло в библиотеке
Всю информацию можно отправить удалённо
Птичка любит водные процедуры
В коллективе уже есть почётный донор
Прошлогодний план по их обновлению перевыполнили почти вдвое
Его пообещали вернуть только к вечеру
Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населённых пунктах