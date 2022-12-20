Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Мухоршибирский суд рассмотрел дело водителя, который управлял автомобилем в нетрезвом виде, при этом ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное преступление.
В апреле суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Сельчанина арестовали на 10 суток.
Несмотря на это, в сентябре он вновь сел нетрезвым за руль, но по счастливой случайности почти сразу был остановлен сотрудниками ГИБДД. Дорожные полицейские отстранили его от управления транспортным средством.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, сообщили в пресс-службе суда.
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