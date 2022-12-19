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Ещё один долгострой в Улан-Удэ готов к заселению

Ещё один долгострой в Улан-Удэ готов к заселению
Общество,  Фото:https://t.me/lukovnikovE/810
Проблемный дом находится на проспекте Строителей, 5А

Готов к вводу в эксплуатацию ещё один проблемный дом на Проспекте Строителей, 5А в Улан-Удэ. Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что завершается строительство домов в 140а квартале, и 105 микрорайоне.
 
- Дом состоит из пяти пять жилых блоков, площадью 23 тысячи квадратных метров в нём - 212 квартир и подземная автостоянка. Квартиры сдаются в черновой отделке, а места общего пользования – в чистовой, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Уже подключены водопроводные, канализационные сети и теплоснабжение. На прилегающей территории дома установлены скамьи, детская игровая площадка.
 
- Ключи от квартир хотим выдать до нового года, но все будет зависеть от согласования с федеральным фондом, - добавил Евгений Луковников.

Многоквартирный комплекс достраивается фондом поддержки дольщиков Бурятии за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.

 
Как сообщал минстрой республики, до конца планировалось достроить три объекта: в 140а квартале, 105 микрорайоне и на проспекте Строителей. Ещё два дома останутся на следующий год, после чего проблема с долгостроями на территории Бурятии будет решена.
 
Долгострой на проспекте Строителей начал возводить «Сити-Строй» в 2014 году. Нерадивый застройщик обещал дольщикам, что введёт дом в эксплуатацию в 2018 году. Но стройку заморозил и обязательства по передаче помещений перед участниками строительства не выполнил. Обязанности по завершению проблемного объекта фонд поддержки дольщиков Бурятии получил по решению арбитражного суда в мае 2021 года.



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