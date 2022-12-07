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В Улан-Удэ скоро достроят проблемный дом в 105 микрорайоне

В Улан-Удэ скоро достроят проблемный дом в 105 микрорайоне
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Кроме него, ещё до конца года достроят ещё несколько объектов

В Улан-Удэ завершается строительство проблемных домов обманутых дольщиков. Так, как сообщал «Байкал-Daily», подходит к концу строительство проблемного дома жилого комплекса «ПСК «Тамир». Ещё один долгострой скоро будет введён в эксплуатацию.

- Скоро завершится строительство жилого комплекса «Юго-Западный» в 105-м микрорайоне Октябрьского района Улан-Удэ. Планируем, что до конца года здесь будет сдан последний – четвёртый дом – жилого комплекса. Три этажа, 90 квартир, 4,7 тыс. кв. м. После ввода дома в эксплуатацию долгожданные квартиры будут переданы участникам долевого строительства, - сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.


Прежний застройщик (ныне банкрот) ООО «Домстройкомплект» приступил к возведению комплекса в 2014 году при участии денежных средств дольщиков. В 2016-м стройку заморозили.

Таким образом, до конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё три объекта: в 140а квартале, 105 микрорайоне и на проспекте Строителей. Еще два дома останутся на следующий год. На этом проблема с долгостроями на территории Бурятии будет решена.

- На начало 2021 года в республике было 15 проблемных объектов, 13 из них было достроено менее чем за два года, и это отличный показатель, - отметил Евгений Луковников.

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