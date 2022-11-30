Дом будет сдан в декабре
В доме № 41 микрорайона 140А в Улан-Удэ завершаются все строительно-монтажные работы. Идёт подготовка объекта к вводу в эксплуатацию. Степень готовности дома составляет 95 процентов, сообщает фонд поддержки дольщиков Бурятии.
– Сегодня достроен последний проблемный дом жилого комплекса «ПСК «Тамир». Жители, которые пострадали от нерадивого застройщика, получат своё жильё, въедут в удобные комфортные квартиры, тем более, находящиеся в такой хорошей местности, недалеко от зелёной парковой зоны, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Долгострой получил финансовую помощь федерального бюджета и в итоге был построен за одно лето. Перед началом строительства у дома был только фундамент.
В доме три этажа, 2,2 тысячи кв. метров, 48 квартир. Он будет сдан в декабре 2022 года. После ввода в эксплуатацию дом участников долевого строительства покинет реестр проблемных объектов России.
Справка:
Фонд поддержки дольщиков Бурятии достраивает за обанкротившееся ООО «ПСК «Тамир». Общая площадь завершённого жилого комплекса составит 6 тыс. кв. м, общее количество квартир – 126. Объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов и является предметом соглашения, заключённого между федеральным Фондом развития территорий и Фондом поддержки дольщиков Бурятии. Права на объект незавершённого строительства фонд получил по определению арбитражного суда в мае 2021 года.
В Улан-Удэ завершается строительство проблемного дома в 140А квартале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власти республики оказывают помощь нашим военнослужащим
Альбина Алексеева уже помогла 11 жителям Заиграевского района
По городу пройдут большие колонны уборочной техники
Дом будет сдан в декабре
Специалисты используют особую систему обмена изображениями
Любовь Дашеевна проработала в сфере здравоохранения Тункинского района 30 лет
Ледовые площадки откроются уже в начале декабря
Он признался, что очень соскучился по родителям
Вредитель атаковал площадь в 82 с лишним тысячи гектаров
Иннокентий Андреевич Княжев – в Бурятии единственный оставшийся в живых участник битвы под Москвой
Идёт набор на первую смену в 2023 году
Со 2 декабря начнётся формирование задолженности и начисление пеней
Запрет продлится до 1 марта
Они показали результат 613640 шагов за месяц
Контрактника обстреляли вместе с его экипажем