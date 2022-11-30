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В Улан-Удэ завершается строительство проблемного дома в 140А квартале

В Улан-Удэ завершается строительство проблемного дома в 140А квартале
Общество,  Фото:Фонд поддержки дольщиков
Дом будет сдан в декабре

В доме № 41 микрорайона 140А в Улан-Удэ завершаются все строительно-монтажные работы. Идёт подготовка объекта к вводу в эксплуатацию. Степень готовности дома составляет 95 процентов, сообщает фонд поддержки дольщиков Бурятии.

– Сегодня достроен последний проблемный дом жилого комплекса «ПСК «Тамир». Жители, которые пострадали от нерадивого застройщика, получат своё жильё, въедут в удобные комфортные квартиры, тем более, находящиеся в такой хорошей местности, недалеко от зелёной парковой зоны, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Долгострой получил финансовую помощь федерального бюджета и в итоге был построен за одно лето. Перед началом строительства у дома был только фундамент.

В доме три этажа, 2,2 тысячи кв. метров, 48 квартир. Он будет сдан в декабре 2022 года. После ввода в эксплуатацию дом участников долевого строительства покинет реестр проблемных объектов России.

Справка:

Фонд поддержки дольщиков Бурятии достраивает за обанкротившееся ООО «ПСК «Тамир». Общая площадь завершённого жилого комплекса составит 6 тыс. кв. м, общее количество квартир – 126. Объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов и является предметом соглашения, заключённого между федеральным Фондом развития территорий и Фондом поддержки дольщиков Бурятии. Права на объект незавершённого строительства фонд получил по определению арбитражного суда в мае 2021 года.
обманутые дольщики

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