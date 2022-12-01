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В Германии прошла выставка об Иркутске

В Германии прошла выставка об Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города

В немецком городе Пфорцхайм прошла выставка городов-побратимов, в рамках которой проведена виртуальная экскурсия по улицам Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Авторами художественных работ и экскурсий стали Маттиас Любен и Януш Чех. В последние годы они путешествовали по городам-побратимам в Испании, Венгрии, Турции, Хорватии, Франции, Польши и Германии. В том числе посетили Иркутск, с которым также имеются побратимские связи. Авторы представили муниципалитеты с их региональной историей и культурными особенностями. Отправной точкой в создании работ и 3D экскурсий стали особые, значимые здания, улицы, общественные пространства этих городов. В частности, в представленный зрителям проект об Иркутске вошли виды центральных улиц города, набережной Ангары и другое. Кроме того, посетители выставки попробовали русские блюда, которые приготовили члены немецко-русского общества Пфорцхайма.

– Такая выставка способствует формированию справедливого образа Иркутска и России в целом у жителей и гостей города-побратима, – пояснили в аппарате администрации областного центра.

Справка

Януш Чех родился в 1975 году в Кедзежине (Польша), изучал живопись, графику, фотографию и концептуальное искусство в академии изящных искусств в Карлсруэ и в академии изящных искусств в Вене. С 2011 года он является членом редакции философского делового журнала «Аgora42», а с 2019 года – художественным руководителем A.K.T. в Пфорцхайме.

Маттиас Любен родился в 1971 году в Зондерсхаузене в Тюрингии. С 2016 года занимается производством виртуальных 3D-туров и является основателем стартап-компании «Raumgang».
Германия Иркутск города-побратимы выставка экскурсия виртуальная реальность

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