Гимнастки из Бурятии заняли призовое место на первенстве Иркутска

Команда завоевала бронзовую медаль
С 9 по 11 ноября в Иркутске прошло открытое областное первенство по художественной гимнастике ИРО «Динамо», посвящённое Дню сотрудника МВД России. В соревнованиях приняла участие команда Северобайкальска в составе 24 воспитанниц детско-юношеской спортивной школы 2006-2016 годов рождения.
Участники соревнований в нарядных костюмах со вспомогательными предметами под музыкальное сопровождение выполнили гимнастические и танцевальные упражнения. Они выступали в групповых упражнениях по программе мастеров спорта.
- В результате сложнейших соревнований, команда «Восток» заняла третье место, - сообщили в администрации Северобайкальска.
В соревнованиях также принимали команды из других городов Иркутской области.
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