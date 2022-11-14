Гимнастки из Бурятии заняли призовое место на первенстве Иркутска

Команда завоевала бронзовую медаль



С 9 по 11 ноября в Иркутске прошло открытое областное первенство по художественной гимнастике ИРО «Динамо», посвящённое Дню сотрудника МВД России. В соревнованиях приняла участие команда Северобайкальска в составе 24 воспитанниц детско-юношеской спортивной школы 2006-2016 годов рождения.



Участники соревнований в нарядных костюмах со вспомогательными предметами под музыкальное сопровождение выполнили гимнастические и танцевальные упражнения. Они выступали в групповых упражнениях по программе мастеров спорта.



- В результате сложнейших соревнований, команда «Восток» заняла третье место, - сообщили в администрации Северобайкальска.



В соревнованиях также принимали команды из других городов Иркутской области.



