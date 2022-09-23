В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют автобусы



За восемь месяцев 2022 года в Бурятия было совершено 40 ДТП с участием автобусов. В результате этих аварий погибли четыре человека, 84 получили травмы различной степени тяжести.



По вине водителей автобусов произошло 25 ДТП.



В целях снижения аварийности, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, с 21 по 30 сентября в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».



Инспекторы ГИБДД проверяют пассажирские автобусы на соответствие установленным требованиям, а также техническому состоянию и конструкции автомобилей.



Особое внимание будет уделено школьным автобусам.

