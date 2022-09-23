Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют автобусы
За восемь месяцев 2022 года в Бурятия было совершено 40 ДТП с участием автобусов. В результате этих аварий погибли четыре человека, 84 получили травмы различной степени тяжести.
По вине водителей автобусов произошло 25 ДТП.
В целях снижения аварийности, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, с 21 по 30 сентября в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
Инспекторы ГИБДД проверяют пассажирские автобусы на соответствие установленным требованиям, а также техническому состоянию и конструкции автомобилей.
Особое внимание будет уделено школьным автобусам.
В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов
Общество, Фото:
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