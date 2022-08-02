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В Иркутской области развернётся рок-фестиваль

В Иркутской области развернётся рок-фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com

Выступления рок-групп состоятся на пляже в Шелехове

С 5 по 6 августа в Иркутской области пройдёт фестиваль «Рок-Лето 2022». Мероприятие состоится на пляже Боссой в городе Шелехов.

На фестивале выступят группы: «Мимикрия», «Один Шаг», «Так надо», «Параlleль», «Строуна», «Семь», «Живой уголок Андеграунд», «Утверждение», «Ёшкин пёс», «Догма-Т», «Итакдалее», «Twenty Twelves», «Noed», «Evilgod», «Злой домовой», «Аборт Мозга», «ЛиквидациЯ», «Trouble Mental», «Supernaturalы». В перерывах между выступлениями проведут фаер-шоу, покажут фокусы, состоятся конкурсы.

Заезд на пляж стартует 5 августа с 16:00. Начало программы запланировано на 19:00, начало концертных выступлений – с 20:00, сообщают организаторы.

Возрастное ограничение 18+

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