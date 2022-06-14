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Бурятия примет международный гуннский фестиваль

Бурятия примет международный гуннский фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия получила право принять первую международную ассамблею древних городов Евразии

С 20 по 26 июня в Бурятии состоится первая международная ассамблея древних городов Евразии.

Участие примут делегации исторических городов России, Азии и Европы. В течение шести дней для них проведут различные конференции, экскурсии и праздничные мероприятия.

Само событие поделили на два региона. Первые дни ассамблеи пройдут в Бурятии. 20 июня гостям устроят экскурсию на Байкал. Там же пройдёт обряд поклонения священному озеру. Вечером состоится праздничный концерт на сцене КДЦ «Рассвет» в Улан-Удэ.

21 июня в день Летнего солнцестояния (Наранай удэр – бур.язык) состоится церемония открытия в древнем городе хунну, расположенном в Иволгинском районе. Там пройдёт фестиваль гуннской культуры. На фестивале запланирована демонстрация древних обрядов и практик, конкурс красоты и талантов, шоу «Посвящение солнцу». Завершится день большим костром и ёхором вокруг огня, объединяющим зрителей, гостей и участников Ассамблеи.

22 июня пройдёт историческая реконструкция выступлений гуннских конников и лучников. Там будет организована ярмарка ремесленников. Также пройдут мастер-классы по древним ремёслам.

- Многие спрашивают, почему в Улан-Удэ проводится ассамблея? Единственный город гуннов находится у нас в Бурятии. Все исторические и моральные права остаются за нами. Нигде в мире больше такого города нет, - рассказал руководитель Гуннского фонда Олег Булутов.

Остальная же часть мероприятий перекочует в Осинский район Иркутской области. 23 июня в селе Усть-Алган состоится круглый стол, на котором создадут Ассоциацию исторических городов Евразии в Прибайкалье. После круглого стола состоится форсайт-осмысление будущего народа гуннов. Вечером гостей и местных жителей ждёт музыкальный подарок - концерт на берегу Братского моря.

24 июня пройдут национальные спортивные соревнования по национальной буряткой борьбе. Завершится день также ёхором.

25 июня в завершение праздника Летнего солнцестояния на острове Ольхон пройдут шаманские обряды

26 июня закрытие программы Ассамблеи пройдёт в Иркутске. Там пройдёт научный выездной семинар.

Гуннская крепость в Иволгинском районе Бурятии – уникальное место, созданное недалеко от археологического памятника – Гуннского городища. Олег Булутов сегодня также поделился, сколько ушло денег на вознесение и реконструкцию города гуннов.

- На начальную реконструкцию самой стены ушло от четырёх миллионов рублей. Основную часть профинансировали министерство туризма Бурятии, администрация Иволгинского района и немного от нашего фонда. Вторая субсидия пришла к нам на реконструкцию большого дома. Сейчас около пяти миллионов к нам придёт на дальнейшие работы стены в юго-западной части. Но это будет уже после праздника, - сообщил Булутов.
 

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гунны фестиваль

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