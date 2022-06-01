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В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды

В Бурятии провели фестиваль иппотерапии и адаптивной верховой езды
Общество,  Фото:пресс-служба ГРЦЭК «Арун»
Очередные «Байкальские самоцветы» прошли под эвенкийские мелодии

28 мая в Бурятии прошёл девятый фестиваль по детской и адаптивной верховой езде «Байкальские самоцветы». Праздник собрал детей, имеющих проблемы со здоровьем и их родителей на новом месте, вблизи села Сотниково Иволгинского района, сообщает пресс-служба культурного центра «Арун».

Фестиваль езды – это ежегодное мероприятие, которое призвано ещё раз обратить внимание общества на проблему семей с особыми детьми и подарить детям праздник. Кроме этого, фестиваль должен привлечь внимание к методу иппотерапии – лечению с помощью лошадей, как к реабилитационной практике детей и взрослых, социализации детей с инвалидностью, а также к развитию адаптивного конного спорта в республике.

Руководитель региональной общественной организации «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды» Зинаида Брюханова рассказала, что дети, приходя на первые занятия с лошадьми, с первых шагов не только получают улучшение в физическом состоянии, но и в психоэмоциональном. Со временем они начинают участвовать в соревнованиях. Не отстают и родители. Центр работает и с ними. Особенно активны мамы. Среди них уже есть прекрасные наездницы, которые продемонстрировали себя на соревнованиях.

Отметим, что на этот раз праздник получился эвенкийским. Культурную программу подготовил республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» и его самодеятельный творческий коллектив, молодёжный эвенкийский ансамбль «Гулувун». 
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