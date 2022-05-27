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Жителю Бурятии произвели перерасчёт за вывоз мусора

Жителю Бурятии произвели перерасчёт за вывоз мусора
Общество,  Фото:pexels.com
У «Экоальянса» имелись недостоверные сведения о количестве проживающих жильцов

Житель села Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности регионального оператора ООО «Экоальянс».

- По результатам проверки установлено, что региональным оператором произведён неправомерный расчёт за услугу по обращению с твёрдыми бытовыми отходами на основании имеющейся недостоверной информации о количестве проживающих жильцов, - сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства заявителю произведён перерасчёт за коммунальную услугу за два года.
прокуратура региональный оператор по ТКО

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