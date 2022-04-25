Более 300 осуждённых вышли на свободу в Бурятии в первом квартале

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Более 40 человек освободились условно-досрочно



Сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по Республике Бурятия подвели итоги своей деятельности за первый квартал этого года. Заседание прошло под председательством начальника УФСИН Сергея Кудрявцева.



Так, по итогам первого квартала 2022 года, из исправительных учреждений Бурятии освободились более 300 человек, из них условно-досрочно - 46.



Размер среднемесячной заработной платы осуждённых увеличился почти на 8% в по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплаченных исковых обязательств осужденными превысила 9 млн рублей.



Пенитенциарная система Бурятии произвела готовую продукцию и оказала услуги на сумму более 55 млн рублей. Исправительные учреждения получили прибыль в размере более 9 млн рублей.



По итогам заседания коллегии деятельность УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений уголовно-исполнительной системы признали удовлетворительной.

