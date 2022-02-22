 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 февраля

21 февраля

Популярное

В Улан-Удэ сотрудницы Госавтоинспекции поздравляли водителей

В Улан-Удэ сотрудницы Госавтоинспекции поздравляли водителей
Общество, 
Участники дорожного движения в столице Бурятии были приятно удивлены

Сотрудницы ГИБДД в Улан-Удэ поздравили горожан с 23 февраля и вручили презенты. Зелёные воздушные шары стали предвестником праздника для мужчин-водителей города. Также женщины в форме призвали участников дорожного движения быть защитниками и на дороге.



Сотрудники Госавтоинспекции традиционно проводят подобные акции, поздравляя мужчин с 23 февраля, а 8 марта – женщин-водителей.

Водители были приятно удивлены, а сотрудницы подарили горожанам праздничное настроение.

Праздничное патрулирование проходит по всей стране. Приятный сюрприз ждал автомобилистов на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково на Камчатке. Автомобилисты с удовольствием принимали подарки из женских рук и слушали теплые слова пожеланий.

По словам сотрудников Сахалинского районного ГИБДД, такие мероприятия настраивают автолюбителей на позитив, который служит лучшей профилактикой аварийности и грубых нарушений ПДД.

ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У детей-сирот в Бурятии появился свой зал для единоборств
У детей-сирот в Бурятии появился свой зал для единоборств
Общество, 22.02.2022
Соццентр в Кабанске получил новый спортивный инвентарь и экипировку
В Усть-Ордынском округе стартовал проект «Это Этно»
В Усть-Ордынском округе стартовал проект «Это Этно»
Общество, 22.02.2022
Участники этноэкспедиции посетят Эхирит-Булагатский, Осинский и Баяндаевский районы
В Бурятии выбрали лучших педагогов в сфере этнокультуры
В Бурятии выбрали лучших педагогов в сфере этнокультуры
Общество, 22.02.2022
Обладателями гран-при стали учителя из Улан-Удэ и Хоринского района
В Улан-Удэ показали коллекцию платков митрополита Иосифа
В Улан-Удэ показали коллекцию платков митрополита Иосифа
Общество, 22.02.2022
В музее истории Бурятии открылась выставка «История России в русском платке»
В Бурятии определили победителей ледовых автогонок
В Бурятии определили победителей ледовых автогонок
Общество, 22.02.2022
В окрестностях Улан-Удэ прошёл второй этап чемпионата республики
В Улан-Удэ начнётся масштабная реконструкция инженерных сетей
В Улан-Удэ начнётся масштабная реконструкция инженерных сетей
Общество, 22.02.2022
Также намечено большое жилищное строительство
В Бурятию приехала съёмочная группа программы «Непутевые заметки»
В Бурятию приехала съёмочная группа программы «Непутевые заметки»
Общество, 22.02.2022
Выпуск про Бурятию выйдет в эфир ещё не скоро
Бурятия отправляет гуманитарную помощь в Ростовскую область для беженцев
Бурятия отправляет гуманитарную помощь в Ростовскую область для беженцев
Общество, 22.02.2022
Местные предприятия отгрузили товары на общую сумму около двух миллионов рублей
«Зрелища» в Бурятии требуют QR-кодов
«Зрелища» в Бурятии требуют QR-кодов
Общество, 22.02.2022
Систему QR-кодов в республике отменили не везде
Улан-удэнка нашла жуков в гречке из супермаркета
Улан-удэнка нашла жуков в гречке из супермаркета
Общество, 22.02.2022
Невезучая покупательница посоветовала быть повнимательнее при покупке еды
Бурятская певица поборется за титул «Краса ВДВ-2022»
Бурятская певица поборется за титул «Краса ВДВ-2022»
Общество, 22.02.2022
Дарима Цырендондопова серьёзно готовится к финалу конкурса
В пригородном районе Бурятии обострилась ситуация с бродячими собаками
В пригородном районе Бурятии обострилась ситуация с бродячими собаками
Общество, 22.02.2022
В Тарбагатайском районе прошло экстренное совещание администрации
В улан-удэнской школе проходят уроки семейного счастья
В улан-удэнской школе проходят уроки семейного счастья
Общество, 22.02.2022
В проекте участвуют 64 учащихся 1-9 классов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^