В Улан-Удэ сотрудницы Госавтоинспекции поздравляли водителей

Участники дорожного движения в столице Бурятии были приятно удивлены
Сотрудницы ГИБДД в Улан-Удэ поздравили горожан с 23 февраля и вручили презенты. Зелёные воздушные шары стали предвестником праздника для мужчин-водителей города. Также женщины в форме призвали участников дорожного движения быть защитниками и на дороге.
Сотрудники Госавтоинспекции традиционно проводят подобные акции, поздравляя мужчин с 23 февраля, а 8 марта – женщин-водителей.
Водители были приятно удивлены, а сотрудницы подарили горожанам праздничное настроение.
Праздничное патрулирование проходит по всей стране. Приятный сюрприз ждал автомобилистов на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково на Камчатке. Автомобилисты с удовольствием принимали подарки из женских рук и слушали теплые слова пожеланий.
По словам сотрудников Сахалинского районного ГИБДД, такие мероприятия настраивают автолюбителей на позитив, который служит лучшей профилактикой аварийности и грубых нарушений ПДД.
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