Спустя 108 лет представители власти побывали в Аларском дацане

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Представители губернатора Иркутской области побывали в Аларском дацане



В дни праздника Белого месяца представители исполнительной власти Иркутской области побывали в Аларском дацане и встретились с Дид Хамбо Ламой по Иркутской области.



В Аларском дацане «Даши Чойнхорлинг» была восстановлена историческая традиция официального посещения центра буддизма Прибайкалья в праздник Сагаалха представителями руководства региона.



- И случилось это спустя 108 лет, и в этом мы видим очень хороший, весьма и весьма благой знак, - отмечает пресс-служба Сангхи России.



Начальник управления губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, начальник отдела этноконфессиональных отношений Ксения Живолуп, советник отдела этноконфессиональных отношений Кирилл Малакшинов и другие встретились в посёлке Кутулик Аларского района с Дид Хамбо Ламой Сангхи России по Иркутской области Ширабом Долгоржаповым.



Традиционно по бурятским обычаям в резиденции Дид Хамбо Ламы уважаемых гостей встречали белой пищей и небесно-синими хадаками. Были произнесены слова духовного приветствия от имени буддийского духовенства Иркутской области и от жителей Аларского района.

