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В Бурятии проведут фестиваль «Безопасный Мамай»

В Бурятии проведут фестиваль «Безопасный Мамай»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители и призёры получат памятные медали, сувениры и полезные призы

В Бурятии с 25 по 27 марта пройдёт межрегиональный фестиваль «Безопасный Мамай – 2022». Мероприятие состоится в Кабанском районе, в верховьях реки Большой Мамай.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие школу начальной лавинной подготовки, старше 18 лет, не имеющие ограничения по состоянию здоровья. Соревнования проводятся среди команд из 5 человек в четыре этапа. Первые два этапа – тестирование по лавинной безопасности и по оказанию первой помощи проводятся в учебном центре. Третий и четвёртый этап – бипер-тест и транспортировка пострадавшего по сложному рельефу проводятся на учебном полигоне

Также во время фестиваля состоятся вечер бардовской песни и организованный радиальный выход в район «Кунга». Об этом сообщает пресс-служба «Байкальского экстрима».

Возрастное ограничение 18+
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