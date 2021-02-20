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В Бурятии завершился первый этап фестиваля «На Великом Чайном пути»

В Бурятии завершился первый этап фестиваля «На Великом Чайном пути»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В конкурсных мероприятиях приняли участие более 800 учащихся

Завершён первый этап VIII международного конкурса «На Великом Чайном пути», который проходил в январе-феврале текущего года. В конкурсных проектах фестиваля приняли участие более 800 учащихся из городов Улан-Удэ, Северобайкальск, Улан-Батор, Замын Ууд Хубсугульского аймака (Монголия), Чита, Реутов Московской области, Мирный (Якутия), а также Агинского, Могойтуйского районов Забайкальского края и многих других.

Среди представителей Улан-Удэ активное участие в шести номинациях принял детский оздоровительно-образовательный центр «Родник». Учреждение получило первое место в номинации «Чайная церемония», представив чайную церемонию в Индии, как встречали дорогого гостя и угощали его лучшим чаем. Участие приняли хореографический ансамбль «Сюрприз», театрально-игровое объединение «Улыбка» и театральный коллектив «Ура!».

Кроме этого, два первых места центр завоевал в номинации «Традиционное фольклорное представление». Лучшим был признан «Кяхтинский бал во времена Чайного пути» от театрального коллектива «Ура!» и хореографического ансамбля «Сюрприз», а также традиционное фольклорное представление «Русская ярмарка» от вокального объединения «Небо» и театрально-игрового объединения «Улыбка». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Напомним, что в этом году международный дистанционный детский фестиваль-конкурс «На Великом Чайном пути» посвящён 355-летию основания столицы Бурятия.
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