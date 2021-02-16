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В Улан-Удэ выписали избитого подростками журналиста

В Улан-Удэ выписали избитого подростками журналиста
Общество,  Фото:pixabay.com
Нападение произошло в конце января

В Улан-Удэ из больницы выписали журналиста, избитого подростками. Об этом он сам сообщает на своей странице в Facebook. Корреспондент отметил, что есть ещё слабость, нужно время для восстановления.

Как сообщал «Байкал-Daily», нападение произошло 30 января. Трое подростков распивали спиртные напитки, после чего вечером возле продуктового магазина по улице Ключевская увидели одинокого пожилого мужчину. Он возвращался домой. Молодые люди проследили за жертвой. Возле дома они напали на него, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами.

Нападавшие, обыскав одежду и сумку потерпевшего, забрали его мобильный телефон и другие вещи, и убежали.  

После этого при помощи отнятого телефона, подключенного к услуге «Мобильный банк», со счёта своей жертвы перевели на банковский счёт одного из них 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска полиции, отследив перевод, смогли выйти на след нападавших и задержать их.

На данный момент все нападавшие на мужчину заключены под стражу. В СИЗО они пробудут до 31 марта.  


нападение
 
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