Нападение произошло в конце января
В Улан-Удэ из больницы выписали журналиста, избитого подростками. Об этом он сам сообщает на своей странице в Facebook. Корреспондент отметил, что есть ещё слабость, нужно время для восстановления.
Как сообщал «Байкал-Daily», нападение произошло 30 января. Трое подростков распивали спиртные напитки, после чего вечером возле продуктового магазина по улице Ключевская увидели одинокого пожилого мужчину. Он возвращался домой. Молодые люди проследили за жертвой. Возле дома они напали на него, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами.
Нападавшие, обыскав одежду и сумку потерпевшего, забрали его мобильный телефон и другие вещи, и убежали.
После этого при помощи отнятого телефона, подключенного к услуге «Мобильный банк», со счёта своей жертвы перевели на банковский счёт одного из них 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска полиции, отследив перевод, смогли выйти на след нападавших и задержать их.
На данный момент все нападавшие на мужчину заключены под стражу. В СИЗО они пробудут до 31 марта.
В Улан-Удэ выписали избитого подростками журналиста
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обучение проходило без отрыва от производства
Своеобразный мастер-класс он назвал «лайхфаком от Голкова»
Состоялся очередной рейд на соблюдение масочного режима в общественном транспорте
«Чёрному» лесорубу грозит лишение свободы
К участию приглашаются все желающие
Мужчина получил травмы в результате аварийной посадки самолёта Ан-24
Неудобства связаны со строительными работами
Мужчина нашёл оружие в доме у умершего отца
Нападение произошло в конце января
Нарушение выявила проверка Роспотребнадзора
Заседание состоялось в прокуратуре
Мужчина неоднократно судим
Водитель нецензурно выражался в адрес женщины
Мужчина отказался садиться в служебный автомобиль
Таковы данные службы исследований hh.ru