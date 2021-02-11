В Бурятии заключили под стражу третьего подростка, напавшего на журналиста

Сегодня, 11 февраля, Верховным судом Бурятии рассмотрен материал в отношении ещё одного несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении на журналиста. Органами следствия он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.
Ранее подросток находился под домашним арестом. Однако решение суда было изменено.
- Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционное представление прокурора и апелляционную жалобу потерпевшего, отменил решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ, вынес новое решение об удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2021 года, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Обвиняемый взят под стражу в зале суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в СИЗО отправили двух других подростков, напавших на журналиста. Они также заключены под стражу до 31 марта.
Нападение на 62-летниего известного бурятского журналиста произошло вечером 30 января возле подъезда дома по улице Ключевская. По данным следствия, подростки распивали спиртные напитки, после чего вечером возле продуктового магазина увидели одинокого пожилого мужчину. Он возвращался домой. Молодые люди проследили за жертвой. Возле дома они напали на него, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами.
Нападавшие, обыскав одежду и сумку потерпевшего, забрали его мобильный телефон и другие вещи, и убежали. После этого при помощи отнятого телефона, подключённого к услуге «мобильный банк», со счёта своей жертвы перевели на банковский счёт одного из них 8 тысяч рублей.
Несовершеннолетние обвиняются в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).