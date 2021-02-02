Педагог из Улан-Удэ в финале конкурса «Учитель года России – 2020»

Елена Цыдыпова оказалась в пятёрке финалистов



Учитель русского языка и литературы улан-удэнской гимназии №59 Елена Цыдыпова в пятёрке финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», и продолжает борьбу за лидерство.



Накануне в Волгограде объявили пяти призёров, в их число вошли: Михаил Гуров (Ростовская область); Сергей Левченко (Адыгея); Иван Меньшиков (Санкт-Петербург); Диана Минец (Вологодская область); Елена Цыдыпова (Бурятия).



- Несмотря на все сложности – это замечательные дни, соревнование нашей «пятнашки», коллег, которые стали родными. Мы все за вас переживали, каждый из вас уникален, со своим опытом, подходом, харизмой, это очень здорово, это получилось, – отметил замминистра просвещения Виктор Басюк. – Я не устану повторять слова благодарности жюри, которое сделало качественно и профессионально своё дело, детскому жюри – нас оно пленило, и огромное спасибо родителям.



Сегодня после финального испытания «Пресс-конференция» объявят имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», сообщает Минпросвещения России.





