Елена Цыдыпова оказалась в пятёрке финалистов
Учитель русского языка и литературы улан-удэнской гимназии №59 Елена Цыдыпова в пятёрке финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», и продолжает борьбу за лидерство.
Накануне в Волгограде объявили пяти призёров, в их число вошли: Михаил Гуров (Ростовская область); Сергей Левченко (Адыгея); Иван Меньшиков (Санкт-Петербург); Диана Минец (Вологодская область); Елена Цыдыпова (Бурятия).
- Несмотря на все сложности – это замечательные дни, соревнование нашей «пятнашки», коллег, которые стали родными. Мы все за вас переживали, каждый из вас уникален, со своим опытом, подходом, харизмой, это очень здорово, это получилось, – отметил замминистра просвещения Виктор Басюк. – Я не устану повторять слова благодарности жюри, которое сделало качественно и профессионально своё дело, детскому жюри – нас оно пленило, и огромное спасибо родителям.
Сегодня после финального испытания «Пресс-конференция» объявят имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», сообщает Минпросвещения России.
Педагог из Улан-Удэ в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
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