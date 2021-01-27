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Улан-удэнцы смогут сделать предложение руки и сердца на всю страну

Улан-удэнцы смогут сделать предложение руки и сердца на всю страну
Общество,  Фото:pixabay.com
Реальные предложения руки и сердца покажут в эфире «Пятницы»

В рамках нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+) телеканал «Пятница!» запустил проект «Сделай предложение в эфире». Признаться в любви своей второй половинке и предложить стать мужем и женой по телевизору может любой желающий. В том числе представители телеканала призывают улан-удэнцев сделать предложение руки и сердца на всю страну.

Для этого зрителю необходимо записать видео с предложением, загрузить его на сайт zags.friday.ru и оставить адрес Instagram-аккаунта своей второй половинки.

Лучшие предложения попадут в эфир, а человек, которому адресовано предложение, заранее получит уведомление в Instagram с призывом включить «Пятницу!», чтобы услышать важное для него сообщение. Видео пользователей с предложением руки и сердца будут появляться в выпусках реалити-шоу «Четыре свадьбы» в формате сторис.

Первым возможностью сделать предложение в эфире воспользовался главный шеф страны Константин Ивлев. В первом выпуске сезона он предложил своей возлюбленной Валерии Куденковой сыграть свадьбу.

- Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и вообще все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке. Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим. Лера, выходи за меня! – сказал Константин Ивлев.





любовь семьи свадьба
 
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