Продукция будет представлена на открытых площадках во всех районах города
Продолжительное время из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 под вопросом находилось проведение сельскохозяйственных ярмарок в Бурятии в 2020 году, сообщает минсельхозпрод республики.
О начале ярмарочного сезона заявил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов. По его словам, ярмарка всё же состоится, но с некоторыми ограничениями. Для предотвращения неприятных ситуаций он посоветовал продавцам и посетителям ярмарок иметь при себе медицинские маски, а также пользоваться антисептическими средствами.
- На территории города организованы пять ярмарочных площадок. Все они будут функционировать с 25 по 29 ноября. Для организации мероприятия в условиях коронавирусной инфекции должны быть соблюдены всевозможные санитарные нормы с соблюдением принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями, - отметил Чирипов.
Продажа мяса и мясной продукции будет организована на открытых торговых площадках во всех трёх районах города в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора по Бурятии, в том числе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, термометрии, ведением журналов, размещением табличек, указателей, правил торговли и т.д.
В ярмарках примут участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, организации потребительской кооперации – всего около 350 продавцов из разных районов Бурятии.
Адреса:
1. ПО «Центральный рынок» (ул. Свердлова, 34)
2. ООО «Стимул» (ул. Иволгинская, 4)
3. ТП «Фортуна» (пр. Автомобилистов, 46/2)
4. ТРЦ «Capital Mall» (пр.Автомобилистов, 4а/1)
5. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108)
Торговые площадки начнут работу в 10:00.
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В Улан-Удэ пройдёт мясная ярмарка
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