 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

18 ноября

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт мясная ярмарка

В Улан-Удэ пройдёт мясная ярмарка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Продукция будет представлена на открытых площадках во всех районах города

Продолжительное время из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 под вопросом находилось проведение сельскохозяйственных ярмарок в Бурятии в 2020 году, сообщает минсельхозпрод республики.

О начале ярмарочного сезона заявил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов. По его словам, ярмарка всё же состоится, но с некоторыми ограничениями. Для предотвращения неприятных ситуаций он посоветовал продавцам и посетителям ярмарок иметь при себе медицинские маски, а также пользоваться антисептическими средствами.

- На территории города организованы пять ярмарочных площадок. Все они будут функционировать с 25 по 29 ноября. Для организации мероприятия в условиях коронавирусной инфекции должны быть соблюдены всевозможные санитарные нормы с соблюдением принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями, - отметил Чирипов.

Продажа мяса и мясной продукции будет организована на открытых торговых площадках во всех трёх районах города в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора по Бурятии, в том числе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, термометрии, ведением журналов, размещением табличек, указателей, правил торговли и т.д.

В ярмарках примут участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, организации потребительской кооперации – всего около 350 продавцов из разных районов Бурятии.

Адреса:

1. ПО «Центральный рынок» (ул. Свердлова, 34)
2. ООО «Стимул» (ул. Иволгинская, 4)
3. ТП «Фортуна» (пр. Автомобилистов, 46/2)
4. ТРЦ «Capital Mall» (пр.Автомобилистов, 4а/1)
5. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108)

Торговые площадки начнут работу в 10:00.

Возрастное ограничение 0+
ярмарка Улан-Удэ минсельхоз РБ минсельхоз сельскохозяйственная продукция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ТОС в Бурятии рассказал о своей мечте
ТОС в Бурятии рассказал о своей мечте
Общество, 19.11.2020
Активисты уже немного облагородили территорию возле детского центра
В Улан-Удэ пройдёт мясная ярмарка
В Улан-Удэ пройдёт мясная ярмарка
Общество, 19.11.2020
Продукция будет представлена на открытых площадках во всех районах города
Темпы ковида в Бурятии признали удовлетворительными
Темпы ковида в Бурятии признали удовлетворительными
Общество, 19.11.2020
Бурятия  не попала «красную» группу регионов
В Улан-Удэ трамваи дезинфицируют после каждого рейса
Общество, 19.11.2020
После каждого рейса на конечных остановках обрабатываются ручки сидений, поручни и другие элементы
Заслуженный врач Бурятии умерла от коронавируса
Заслуженный врач Бурятии умерла от коронавируса
Общество, 19.11.2020
С весны Галина Бурхиева вылечила сотни больных коронавирусом
В Бурятии появилась песня об эвенкийском селе
В Бурятии появилась песня об эвенкийском селе
Общество, 19.11.2020
Композицию написали выходцы Курумканского района
В Бурятии коронавирус превысил отметку в 16 тысяч
В Бурятии коронавирус превысил отметку в 16 тысяч
Общество, 19.11.2020
В республике вновь высокий суточный прирост больных ковидом
В Бурятии установится снежная погода
В Бурятии установится снежная погода
Общество, 19.11.2020
Местами ударят морозы до -34
Улан-удэнская «голова» не стала самым неординарным памятником
Улан-удэнская «голова» не стала самым неординарным памятником
Общество, 19.11.2020
Памятник Ленину с площади Советов участвовал в необычном конкурсе
В Бурятии работает бесплатный сервис возврата интернет-заказов
В Бурятии работает бесплатный сервис возврата интернет-заказов
Общество, 19.11.2020
К услуге «Лёгкий возврат» подключены федеральные и международные интернет-магазины
У жителя Бурятии исключили фиктивный стаж работы
У жителя Бурятии исключили фиктивный стаж работы
Общество, 19.11.2020
Мужчину незаконно трудоустроил глава поселения
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 19.11.2020
В республике постепенно холодает
Молодёжный театр Улан-Удэ покажет «Театр у школьной доски»
Молодёжный театр Улан-Удэ покажет «Театр у школьной доски»
Общество, 18.11.2020
МХТ впервые представит онлайн совместный проект со школьниками
В Иркутске ледовый городок оформят фигурами из мультфильмов
В Иркутске ледовый городок оформят фигурами из мультфильмов
Общество, 18.11.2020
Сейчас в сквере Кирова идёт монтаж главной городской ёлки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^