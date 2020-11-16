В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кабанском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, нарушало трудовое законодательство.
Установлено, что работодатель нарушал сроки выплаты заработной платы работникам. С декабря 2019 года по июнь 2020 года заработная плата выплачивалась с задержкой на 10 – 18 дней.
В нарушение закона в трудовых договорах предусматривалась выплата заработной платы один раз в месяц.
Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении работодателя возбуждено административное дело за невыплату в срок зарплаты. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии «управляшка» задерживала зарплату работникам
Общество, Фото:
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