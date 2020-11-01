В Бурятии местами ожидаются снегопады

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём минусовая температура



По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 ноября в республике местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные снегопады.



Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура днём от +2 тепла до -3 мороза, по крайнему северу -4,-8 мороза.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём -2,-4.

