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В Бурятии местами ожидаются снегопады

В Бурятии местами ожидаются снегопады
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём минусовая температура

По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 ноября в республике местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные снегопады.

Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура днём от +2 тепла до -3 мороза, по крайнему северу -4,-8 мороза.

В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём -2,-4.
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