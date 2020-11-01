В Улан-Удэ днём минусовая температура
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 ноября в республике местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные снегопады.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура днём от +2 тепла до -3 мороза, по крайнему северу -4,-8 мороза.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём -2,-4.
В Бурятии местами ожидаются снегопады
Общество, Фото:
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