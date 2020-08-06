Мастера республики сделают творческие подношения духовному учителю
В Бурятии состоится фестиваль духовной и материальной культуры, посвящённый выдающемуся религиозному деятелю, одному из духовных лидеров бурятского народа XII Пандито Хамбо ламе Даши-Доржо Этигэлову. Это знаковое мероприятие призвано объединить творческие силы для осуществления церемонии подношения и поклонения Его Святейшеству.
В рамках фестиваля запланирована выставка-конкурс произведений народных художественных промыслов. Мастера со всей республики творческими подношениями выразят почёт и уважение духовному учителю, получат его благословление. Тематика выставочных работ: буддийская культура; прославление силы учения буддизма, XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова, дацанов Бурятии, известных священнослужителей, священных мест.
Выставка лучших произведений пройдёт на территории Иволгинского дацана 21 сентября. Экспозицию составят изделия мастеров разных жанров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов: резьбы и росписи по дереву, художественной обработке бересты, кожи, металлов, кости, камня, конского волоса, войлока, ручной вышивка, лоскутного шитья.
Для зрителей выставка пройдет в онлайн формате. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
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В Бурятии состоится фестиваль, посвящённый Хамбо ламе Этигэлову
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