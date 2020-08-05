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В Бурятии танки отработают «подкрадывающуюся атаку»

В Бурятии танки отработают «подкрадывающуюся атаку»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Воинские эшелоны танкового соединения ВВО отправились на полигон «Бурдуны» для участия в учениях

Первые воинские эшелоны подразделений танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отправились на полигон «Бурдуны» для участия в учениях в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.

Военнослужащим предстоит совершить марш до станции разгрузки техники комбинированным способом, после чего своим ходом боевая техника в составе колонны отправится в район размещения. Общая протяженность маршрута от пункта постоянной дислокации составит порядка 300 километров.

Инженерные подразделения выполнят инженерное оборудование позиций и займутся вопросами маскировки войск в районах выполнения специальных задач.

В ходе интенсивной подготовки танковые экипажи отработают порядок огневого поражения условного противника, используя новый тактический приём «Подкрадывающаяся атака», основанный на опыте современных вооруженных конфликтов. Для этого танкисты организуют взаимодействие с подразделением РЭБ и мотострелками.

Всего в учении примут участие около одной тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения, боевой и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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