Весь помет ещё до рождения был забронирован
В Иркутской зоогалерее родились волчата. Однако пробудут малыши в учреждении недолго – потом они уедут к новым хозяевам. Об этом сообщили сотрудники в социальной сети.
- В этом году мы старались всячески не допустить размножения животных, детеныши которых могут стать для нас дополнительной обузой (лисиц, енотов, енотовидных собак...). Но к волкам это не относится. Весь помет, ещё до рождения, был забронирован, оставалось только дождаться. И вот чудо произошло: у волчицы Милки родилось сразу шесть щенков. С матерью они пробудут ровно 21 день, а затем уедут к новым хозяевам. Если нам разрешат работать за это время, то посетители вполне смогут увидеть малышей, - пишут специалисты.
Они добавляют, что пока ответственная мама не даёт даже рассмотреть детёнышей поближе.
В Иркутской зоогалерее родились волчата
Общество, Фото:
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