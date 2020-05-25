В Иркутской зоогалерее родились волчата

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Весь помет ещё до рождения был забронирован



В Иркутской зоогалерее родились волчата. Однако пробудут малыши в учреждении недолго – потом они уедут к новым хозяевам. Об этом сообщили сотрудники в социальной сети.



- В этом году мы старались всячески не допустить размножения животных, детеныши которых могут стать для нас дополнительной обузой (лисиц, енотов, енотовидных собак...). Но к волкам это не относится. Весь помет, ещё до рождения, был забронирован, оставалось только дождаться. И вот чудо произошло: у волчицы Милки родилось сразу шесть щенков. С матерью они пробудут ровно 21 день, а затем уедут к новым хозяевам. Если нам разрешат работать за это время, то посетители вполне смогут увидеть малышей, - пишут специалисты.



Они добавляют, что пока ответственная мама не даёт даже рассмотреть детёнышей поближе.

