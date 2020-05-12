В Улан-Удэ прошёл рейд в районе Степной протоки

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Специалисты напомнили о безопасности возле водоёмов



Район Степной протоки в Улан-Удэ - на особом контроле у государственных инспекторов по маломерным судам. Это одно из самых опасных мест у Селенги. С целью предупреждения несчастных случаев на воде, профилактическая работа о соблюдении правил безопасности на водных объектах здесь проведена с рыболовами-любителями и отдыхающими. Им также были розданы памятки с мерами безопасного поведения у воды.



Как рассказал старший государственный инспектор группы патрулирования № 3 Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Пётр Чистяков, важное внимание уделяется безопасности детей.



- Оставаясь без присмотра взрослых, дети ради любопытства подходят к реке, лезут в воду, пытаются рыбачить. Мы проводим с ними беседы, объясняем, что находиться возле водоёма опасно, - разъяснил инспектор.



В свою очередь, сотрудники МЧС России обращаются к родителям: усилить контроль за детьми, ни в коем случае не допускать их бесконтрольное нахождение вблизи водоёмов, постоянно разъяснять им правила безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

