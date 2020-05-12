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В Улан-Удэ прошёл рейд в районе Степной протоки

В Улан-Удэ прошёл рейд в районе Степной протоки
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Специалисты напомнили о безопасности возле водоёмов

Район Степной протоки в Улан-Удэ - на особом контроле у государственных инспекторов по маломерным судам. Это одно из самых опасных мест у Селенги. С целью предупреждения несчастных случаев на воде, профилактическая работа о соблюдении правил безопасности на водных объектах здесь проведена с рыболовами-любителями и отдыхающими. Им также были розданы памятки с мерами безопасного поведения у воды.

Как рассказал старший государственный инспектор группы патрулирования № 3 Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Пётр Чистяков, важное внимание уделяется безопасности детей.

- Оставаясь без присмотра взрослых, дети ради любопытства подходят к реке, лезут в воду, пытаются рыбачить. Мы проводим с ними беседы, объясняем, что находиться возле водоёма опасно, - разъяснил инспектор.

В свою очередь, сотрудники МЧС России обращаются к родителям: усилить контроль за детьми, ни в коем случае не допускать их бесконтрольное нахождение вблизи водоёмов, постоянно разъяснять им правила безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
ГИМС МЧС
 
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