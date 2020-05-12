Специалисты напомнили о безопасности возле водоёмов
Район Степной протоки в Улан-Удэ - на особом контроле у государственных инспекторов по маломерным судам. Это одно из самых опасных мест у Селенги. С целью предупреждения несчастных случаев на воде, профилактическая работа о соблюдении правил безопасности на водных объектах здесь проведена с рыболовами-любителями и отдыхающими. Им также были розданы памятки с мерами безопасного поведения у воды.
Как рассказал старший государственный инспектор группы патрулирования № 3 Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Пётр Чистяков, важное внимание уделяется безопасности детей.
- Оставаясь без присмотра взрослых, дети ради любопытства подходят к реке, лезут в воду, пытаются рыбачить. Мы проводим с ними беседы, объясняем, что находиться возле водоёма опасно, - разъяснил инспектор.
В свою очередь, сотрудники МЧС России обращаются к родителям: усилить контроль за детьми, ни в коем случае не допускать их бесконтрольное нахождение вблизи водоёмов, постоянно разъяснять им правила безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ прошёл рейд в районе Степной протоки
Общество, Фото:
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