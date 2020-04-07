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В Забайкалье студенты - художники учат рисовать онлайн

В Забайкалье студенты - художники учат рисовать онлайн
Общество, 
Проект будет интересен как детям, так и их родителям

Студенты художественного отделения Забайкальского краевого училища искусств запустили проект «Рисуем вместе» для детей и их родителей. Обучающие ролики публикуются в группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».

- С помощью наших видеороликов вы сможете научиться, например, создавать прикольные яркие открытки. Выбирайте, какая больше понравится! - сообщили в училище.

В Забайкальском крае введён режим самоизоляции в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. В связи с этим все государственные учреждения культуры региона подключились к созданию онлайн-контента.

Ранее доступ к видеоверсиям своих представлений открыли концертно-зрелищные учреждения - краевой драматический театр, филармония, национальный театр песни и танца «Амар сайн», театр национальных культур «Забайкальские узоры», ансамбль «Забайкальские казаки», а музеи подготовили онлайн-экскурсии, сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
студенты художники
 
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