Улан-удэнцам предлагают слушать лекции известных театральных критиков

Ежедневно в своих социальных сетях театр будет публиковать эскизы, созданные в рамках «Территории РОСТа»



Государственный русский драматический театр им. Н.А.Бестужева закрыт до стабилизации эпидемиологической обстановки. Но, несмотря на карантин, театр предлагает зрителям вспомнить главное весеннее событие в театре – лабораторию «Территория РОСТа» и прослушать лекции известных театральных критиков, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Ежедневно в своих социальных сетях театр будет публиковать эскизы разных лет. Одни были созданы по пьесам, написанным подростками под руководством драматургов Марии Зелинской и Вячеслава Дурненкова. Это была «Территория РОСТа. Год второй», когда ребята за несколько дней написали свои первые драматургические произведения, а поставили их режиссеры Сергей Левицкий, Тадас Монтримас, Артем Баскаков и Сойжин Жамбалова.



Другие созданы на «Территории РОСТа. Год третий», когда актеры театра под руководством заслуженной артистки Бурятии, педагога ВСГИК, тренера по вербатиму Софьи Гущиной собирали интервью у жителей города. Получились своего рода голоса города. Эти тексты, не отредактированные, не приглаженные, такие, какими они были получены от рассказчиков. Они были поставлены режиссерами Егором Матвеевым «Поединок», Павлом Даниловым «Молодость» и Данатасом Грудовичем «Сказка о потерянном времени».



Также театр предлагает прослушать лекции театральных критиков в рамках «Театрального лектория». Этот проект представляет собой своеобразную «школу для зрителя», где каждый может узнать, что сегодня эксперты вкладывают в понятие «современное театральное искусство», через призму каких знаний и опыта его можно понять и принять, каковы ожидания зрителя и что он получает на выходе.



Приглашенные лекторы рассказывают о том, как меняется современный театр, по каким критериям происходят эти изменения, как трансформируется инструментарий художника и каким образом воплощается художественная идея. Во время карантина будут опубликованы лекции критиков Марины Шимадиной, Алены Карась и других.

