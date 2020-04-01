В Бурятии волонтёры за день выполнили 116 заявок от пожилых людей

31 марта волонтёры выполнили 116 заявок по доставке продуктов и лекарств пожилым и маломобильным людям. Об этом сообщила заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парапаева.
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По её словам, 116 пожилых и маломобильных жителей республики получили свой пакет с необходимыми лекарствами и продуктами. Из них 53 были исполнены в районах республики, 19 в Улан-Удэ и 42 заявки по федеральной линии.
- Количество заявок за один день увеличилось вдвое, и мы понимаем, что оно будет только расти, - написала Татьяна Парпаева.
Важдый волонтёр обеспечивается индивидуальными средствами защиты. Желающие присоединиться к волонтёрам могут обратиться в ДоброДом по номеру телефона 379529.
В завершение слов Татьяна Парпаева ещё раз напомнила, что самая главная помощь - это остаться дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии волонтёры помогают пожилым людям в условиях пандемии коронавируса. Они доставляют лекарства и продукты пожилым и маломобильным людям после обращения на «горячие линии».
Напомним, в Бурятии на 1 апреля зарегистрировано 25 случаев инфицирования коронавирусом.
Куда обратиться пожилым и маломобильным гражданам за помощью?
1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50;
2. Баргузинский район 8-902-452-00-14;
3. Баунтовский район 8-902-536-18-18;
4. Бичурский район 8-902-452-00-17;
5. Джидинский район 8-902-452-00-20;
6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42;
7. Закаменский район 8-902-452-00-30;
8. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26;
9. Иволгинский район 83014041125, 8-902-532-20-33, 83014041020;
10. Кижингинский район 8-902-452-00-39;
11. Курумканский район 8-902-452-00-46;
12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44;
13. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37;
14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48;
15. Окинский район 8-902-536-14-50;
16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51;
17. Селенгинский район 8-902-452-00-59;
18. Муйский район 8-902-531-10-01;
19. Северо-Байкальский район и город Северобайкальск 8-902-452-00-54;
20. Тункинский район 8-902-452-00-62;
21. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65;
22. Хоринский район 8-902-45-200-68.
1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50;
2. Баргузинский район 8-902-452-00-14;
3. Баунтовский район 8-902-536-18-18;
4. Бичурский район 8-902-452-00-17;
5. Джидинский район 8-902-452-00-20;
6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42;
7. Закаменский район 8-902-452-00-30;
8. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26;
9. Иволгинский район 83014041125, 8-902-532-20-33, 83014041020;
10. Кижингинский район 8-902-452-00-39;
11. Курумканский район 8-902-452-00-46;
12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44;
13. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37;
14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48;
15. Окинский район 8-902-536-14-50;
16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51;
17. Селенгинский район 8-902-452-00-59;
18. Муйский район 8-902-531-10-01;
19. Северо-Байкальский район и город Северобайкальск 8-902-452-00-54;
20. Тункинский район 8-902-452-00-62;
21. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65;
22. Хоринский район 8-902-45-200-68.