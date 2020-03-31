В Бурятии учреждениям культуры дадут грантов на четыре млн

14 творческих проектов будут реализованы уже в этом году по грантовой программе
В Улан-Удэ прошло заседание комиссии министерства культуры Бурятии по рассмотрению заявок на соискание грантов правительства.
- В этому году размер премии грантов увеличился с 500 тысяч до 800 тысяч рублей. В итоге гранты по 800 тысяч рублей получат четыре театра, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
По 800 тысяч получат: Русский драматический театр имени Бестужева - на реализацию проекта «Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год пятый»; Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» - на реализацию творческого проекта «Театр и школа: Байкальский эксперимент»; Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» на реализацию творческого проекта «Ульгэртэ хурэхэ зам»; Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева - на реализацию проекта «Постановка спектакль «Судьба в чемодане».
Гранты в размере 100 тысяч рублей получат Национальный музей Бурятии (центр «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов») на реализацию творческого проекта «Фестиваль пушкинской поэзии», Республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» на реализацию творческого проекта «Агиды давлавур» («Песни тайги»), Республиканская детско-юношеская библиотека на реализацию творческого проекта «Книжный видеоблог «Детская полка»; Республиканский центр народного творчества на реализацию творческого проекта «Республиканский фестиваль-конкурс искусства горлового пения «Дыхание земли».
Кроме этого, по 100 тысяч на реализацию своих проектов должны получить ещё шесть учреждений - Музей истории города Улан-Удэ - «Городская экспедиция «Музей городУ»; Районный Дом культуры Кабанского района - «Киностудия «Академия кино»; Культурно-досуговое объединение МО г. Северобайкальск - «Сохраняя прошлое – мы созидаем будущее»; «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (с. Турунтаево, Прибайкальского района РБ) на реализацию творческого проекта «О подвиге, о Мужестве, о Славе», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»; Региональный общественный фонд старобурятского искусства «Буряад зураг» на реализацию творческого проекта «Передвижная выставка произведений художников Бурятии «новый бронзовый век»; «Культурный центр «Благость» на реализацию творческого проекта «Создание клипа на песню «Красный конь», сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
В Бурятии учреждениям культуры дадут грантов на четыре млн
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