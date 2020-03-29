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В Бурятии закрылась ещё одна ледовая переправа

В Бурятии закрылась ещё одна ледовая переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Дорожная колея уже заполнена водой

В Бурятии закрыта ещё одна ледовая переправа. В Прибайкальском районе на реке Селенга завершена эксплуатация ледовой дороги «Лесовозная» в посёлке Ильинка. Лёд уже подтаял, в связи с чем нарушено сопряжение переправы с берегами, дорожная колея заполнена водой, структура льда изменилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Подъездные пути, ведущие к переправе, перекрыты, выставлены запрещающие знаки с обеих сторон реки – движение для всех видов транспорта здесь запрещено.

Ранее в республике закрыли пять ледовых переправ, находившихся в Улан-Удэ, а также в Селенгинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах.

В настоящее время в Бурятии действующими остаются ещё семь ледовых переправ, шесть из них в Баргузинском районе, закрытие которых планируется до конца апреля. Самую северную ледовую переправу в Муйском районе планируют закрыть в начале апреля.

Государственные инспекторы по маломерным судам Бурятии напоминают жителям о необходимости соблюдать требования безопасности. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, уделите большое внимание досугу детей. Известно немало случаев, когда детская шалость на льду оборачивалась трагедией.
Ледовые переправы
 
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