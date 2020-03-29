В Бурятии закрылась ещё одна ледовая переправа

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Дорожная колея уже заполнена водой



В Бурятии закрыта ещё одна ледовая переправа. В Прибайкальском районе на реке Селенга завершена эксплуатация ледовой дороги «Лесовозная» в посёлке Ильинка. Лёд уже подтаял, в связи с чем нарушено сопряжение переправы с берегами, дорожная колея заполнена водой, структура льда изменилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Подъездные пути, ведущие к переправе, перекрыты, выставлены запрещающие знаки с обеих сторон реки – движение для всех видов транспорта здесь запрещено.



Ранее в республике закрыли пять ледовых переправ, находившихся в Улан-Удэ, а также в Селенгинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах.



В настоящее время в Бурятии действующими остаются ещё семь ледовых переправ, шесть из них в Баргузинском районе, закрытие которых планируется до конца апреля. Самую северную ледовую переправу в Муйском районе планируют закрыть в начале апреля.



Государственные инспекторы по маломерным судам Бурятии напоминают жителям о необходимости соблюдать требования безопасности. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, уделите большое внимание досугу детей. Известно немало случаев, когда детская шалость на льду оборачивалась трагедией.

