Иркутская область готовится к весеннему паводку

Ожидается снеготаяние, затопление пониженных участков местности, разлив рек и ручьёв
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с ожидаемыми высокими дневными температурами воздуха в конце марта – первой половине апреля в регионе ожидается интенсивное таяние снега, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населённых пунктов, разлив малых рек и ручьев.
В Иркутской области проведена проверка систем оповещения населения, готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил, предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение о неблагоприятных гидрологических явлениях доведено до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него.
- Населению необходимо заблаговременно привести в надлежащее состояние системы водоотводных каналов на придомовых участках, позаботиться о сохранности имущества, определить места для размещения сельскохозяйственных животных и птиц. В случае ухудшения оперативной обстановки быть готовыми к эвакуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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