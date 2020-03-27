Иркутская область готовится к весеннему паводку

Ожидается снеготаяние, затопление пониженных участков местности, разлив рек и ручьёв



По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с ожидаемыми высокими дневными температурами воздуха в конце марта – первой половине апреля в регионе ожидается интенсивное таяние снега, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населённых пунктов, разлив малых рек и ручьев.



В Иркутской области проведена проверка систем оповещения населения, готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил, предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Предупреждение о неблагоприятных гидрологических явлениях доведено до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него.



- Населению необходимо заблаговременно привести в надлежащее состояние системы водоотводных каналов на придомовых участках, позаботиться о сохранности имущества, определить места для размещения сельскохозяйственных животных и птиц. В случае ухудшения оперативной обстановки быть готовыми к эвакуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.





