 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах
Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

Популярное

Иркутская область готовится к весеннему паводку

Иркутская область готовится к весеннему паводку
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается снеготаяние, затопление пониженных участков местности, разлив рек и ручьёв

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с ожидаемыми высокими дневными температурами воздуха в конце марта – первой половине апреля в регионе ожидается интенсивное таяние снега, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населённых пунктов, разлив малых рек и ручьев.

В Иркутской области проведена проверка систем оповещения населения, готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил, предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение о неблагоприятных гидрологических явлениях доведено до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него.

- Населению необходимо заблаговременно привести в надлежащее состояние системы водоотводных каналов на придомовых участках, позаботиться о сохранности имущества, определить места для размещения сельскохозяйственных животных и птиц. В случае ухудшения оперативной обстановки быть готовыми к эвакуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии немного потеплеет
В Бурятии немного потеплеет
Общество, 27.03.2020
Бурятский гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня
Бурятия присоединится к мировой акции «Час Земли»
Бурятия присоединится к мировой акции «Час Земли»
Общество, 27.03.2020
Организаторы акции призывают отключить свет и электроприборы
Иркутская область готовится к весеннему паводку
Иркутская область готовится к весеннему паводку
Общество, 27.03.2020
Ожидается снеготаяние, затопление пониженных участков местности, разлив рек и ручьёв
Читинец обманывал покупателей автозапчастей в Сети
Читинец обманывал покупателей автозапчастей в Сети
Общество, 27.03.2020
Мужчина обманул не менее 15 жителей различных регионов
В детском саду Бурятии прошла акция «Стань ярче»
В детском саду Бурятии прошла акция «Стань ярче»
Общество, 27.03.2020
Сотрудники ДПС провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов
Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Общество, 27.03.2020
Известная спортсменка из Бурятии находится в полной самоизоляции
Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски
Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски
Общество, 27.03.2020
Девушка предлагает запустить новый челлендж #ПРОТИВСOVID19
Улан-удэнец расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
Улан-удэнец расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
Общество, 27.03.2020
Поддельные банкноты парень приобрёл через интернет

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^