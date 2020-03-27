Каждый раз на его пути вставали охранники
В Чите суд вынес приговор по уголовному делу в отношении не имеющего постоянного места жительства безработного жителя Бурятии. Он обвиняется в неоднократном покушении на кражу алкогольной продукции и продуктов питания из супермаркетов.
Установлено, что с 31 октября по 13 ноября прошлого года мужчина посещал расположенные в Чите супермаркеты, в них он пытался украсть алкоголь и продукты стоимостью от 25 рублей 96 копеек до 453 рублей, однако каждый раз при выходе из магазина его действия пресекались сотрудниками охраны.
Ранее он уже привлекался к административной ответственность за мелкое хищение.
Несмотря на небольшой ущерб, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, в течение которого он должен доказать свое исправление, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Бомж из Бурятии несколько раз пытался украсть алкоголь и еду из магазинов в Чите
Общество, Фото:
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