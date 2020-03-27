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Читинец обманывал покупателей автозапчастей в Сети

Читинец обманывал покупателей автозапчастей в Сети
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина обманул не менее 15 жителей различных регионов

В Чите сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в интернет-мошенничестве.

Мужчина разместил на сайте «Дром.ру» объявления о продаже запасных частей к автомашинам в городе Уссурийск с доставкой по всем регионам России. При этом цены на запасные части и комплектующие к автомашинам были значительно ниже рыночных. При общении с потенциальными покупателями подозреваемый просил предоплату за товар.

Таким образом, по версии сотрудников полиции, подозреваемый обманул не менее 15 жителей различных регионов страны. Каждый из потерпевших перевёл задержанному от пяти до 75 тысяч рублей. Все они не дождались заказанного товара.

За мошенничество в отношении читинца возбуждены уголовные дела. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято около 20 сим-карт различных сотовых операторов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

Сотрудники полиции продолжают устанавливать причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


мошенничество
 
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