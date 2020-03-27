Мужчина на 4 года отправился в колонию
7 января злоумышленник в медицинской маске ворвался в офис микрофинансов в Советском районе Улан-Удэ. Опрокинув офисную тумбу, потребовал у сотрудников деньги.
После того, как ему сообщили, что деньги находятся в перевёрнутой тумбе, последний украл упакованные в бумажный конверт денежные средства в сумме 26 тысяч рублей и сбежал.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».
При постановлении приговора суд учёл положительную характеристику, болезненное состояние здоровья и то, что подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного расследования дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, чем способствовал его расследованию, частично возместил причинённый ущерб.
- С учётом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений и путём частичного сложения назначенного наказания и наказания по предыдущему приговору, подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Мужчина пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. Однако решение было оставлено без изменения. 12 марта приговор вступил в законную силу.
Налётчик в маске в Улан-Удэ ограбил офис микрофинансов
Общество, Фото:
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