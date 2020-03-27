Налётчик в маске в Улан-Удэ ограбил офис микрофинансов

Мужчина на 4 года отправился в колонию



7 января злоумышленник в медицинской маске ворвался в офис микрофинансов в Советском районе Улан-Удэ. Опрокинув офисную тумбу, потребовал у сотрудников деньги.



После того, как ему сообщили, что деньги находятся в перевёрнутой тумбе, последний украл упакованные в бумажный конверт денежные средства в сумме 26 тысяч рублей и сбежал.



Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».



При постановлении приговора суд учёл положительную характеристику, болезненное состояние здоровья и то, что подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного расследования дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, чем способствовал его расследованию, частично возместил причинённый ущерб.



- С учётом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений и путём частичного сложения назначенного наказания и наказания по предыдущему приговору, подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Мужчина пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. Однако решение было оставлено без изменения. 12 марта приговор вступил в законную силу.







