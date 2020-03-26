В Бурятии опровергли слухи о других больных коронавирусом

В настоящий момент в республике зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая
В Бурятии в соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о том, что больных новой коронавирусной инфекцией в республике на самом деле не двое, а восемь. Якобы инфекцией заразились шестеро ближайших родственников больных.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня анализы двоих человек из Бурятии пришли из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске положительными. Установлен круг контактных лиц больных – он включает
232 человека. В круг входят домочадцы, коллеги, пассажиры самолёта, в котором летели заражённые, и блогеры, с которыми встречались супруги.
Сегодня руководитель Роспотребнадзора Бурятии опроверг слухи о восьми заболевших коронавирусом.
- Ответственно заявляю, на сегодня у нас в республике два случая, два лабораторно подтверждённых случая. Все контактные сегодня обследуются, - заявил Сергей Ханхареев.
По словам министра экономики Бурятии, в кратчайшие сроки должен быть сформирован республиканский финансовый резерв
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