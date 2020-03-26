Украденное он продал
В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже инструментов из гаража у 54-летнего жителя посёлка Усть-Эгита Еравнинского района.
Следствием установлено, что не работающий ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель проник в гараж, откуда украл бензопилу, углошлифовальную машинку, дисковую пилу и электрическую дрель. Ущерб составил 42 тысячи рублей.
Украденное злоумышленник продал, после чего уехал в Улан-Удэ и потратил вырученные деньги на собственные нужды.
За кражу возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Безработный житель Бурятии украл электроинструменты
Общество, Фото:
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