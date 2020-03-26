В Улан-Удэ перед «зеброй» произошло ДТП

Авария случилась в среду
Накануне, 25 марта, на улице Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП. Авария случилась перед пешеходным переход, по которому мужчина переходил дорогу.
- В этот момент водитель автомобиля «Ниссан Тино» совершил столкновение с автомобилем «Лексус», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
В результате аварии пострадавших нет. Однако авария затруднила движение на данном участке дороги.
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