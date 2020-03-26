В аппарате уполномоченного рассказали, что избили его полицейские
Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии, омбудсмен взяла на контроль ситуацию с избиением сотрудниками полиции 49-летнего рабочего. Лично мужчина и его представители не обращались к уполномоченному по этому инциденту.
- Согласно поступившей информации Следственного управления Следственного комитета РФ по республике, 20 марта по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ, по факту превышения должностных полномочий с применением насилия неустановленными сотрудниками полиции, - сообщили в аппарате омбудсмена.
Бурятский омбудсмен взяла на контроль инцидент с избиением мужчины
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