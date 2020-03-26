Чита ожидает последний самолёт из-за рубежа

Он доставит россиян из Вьетнама



В аэропорту Читы ожидается прибытие самолета из Вьетнама, он доставит россиян в краевую столицу. 26 марта об этом на заседании правительства Забайкальского края рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.



- Вчера прибыл самолет в Читу из Таиланда, в эту страну авиарейсы прекращены. Ещё будем ожидать один борт из Вьетнама. Больше таких одномоментных массовых въездов из-за рубежа в ближайшее время не ожидается. Система оповещения о контактах с людьми с подтвержденным вирусом работает чётко. На территорию Забайкалья пока прибыло двое контактировавших с больными граждан, они изолированы, проведено первое лабораторное исследование, коронавирус не подтверждён, – отметила Светлана Лапа.



Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края, ранее вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев заявил, что более 63000 человек проверено на границе Забайкалья в рамках санитарно-карантинного контроля. Ни у одного из них не был подтверждён коронавирус.

