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Чита ожидает последний самолёт из-за рубежа

Чита ожидает последний самолёт из-за рубежа
Общество,  Фото:pixabay.com
Он доставит россиян из Вьетнама

В аэропорту Читы ожидается прибытие самолета из Вьетнама, он доставит россиян в краевую столицу. 26 марта об этом на заседании правительства Забайкальского края рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

- Вчера прибыл самолет в Читу из Таиланда, в эту страну авиарейсы прекращены. Ещё будем ожидать один борт из Вьетнама. Больше таких одномоментных массовых въездов из-за рубежа в ближайшее время не ожидается. Система оповещения о контактах с людьми с подтвержденным вирусом работает чётко. На территорию Забайкалья пока прибыло двое контактировавших с больными граждан, они изолированы, проведено первое лабораторное исследование, коронавирус не подтверждён, – отметила Светлана Лапа.

Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края, ранее вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев заявил, что более 63000 человек проверено на границе Забайкалья в рамках санитарно-карантинного контроля. Ни у одного из них не был подтверждён коронавирус. 
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