«Улан-Удэ оказался вовсе не так плох»: Илья Варламов опубликовал большой пост в Сети

Он отметил, что город «сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование»
Как сообщал «Байкал-Daily», известный российский блогер Илья Варламов прилетел недавно в Улан-Удэ. Он побывал в разных местах в столице Бурятии, поделился своими впечатлениями о городе в социальных сетях, встретился с мэром Игорем Шутенковым.
И накануне вечером он опубликовал пост в своем блоге «Живом Журнале».
- Впервые в жизни оказался в Улан-Удэ! Искал укромное место, где можно самоизолироваться от вирусов, невзгод, депрессий и проблем. И тут вдруг вспомнил, что год назад я гостил в славном городе Чите, которая поразила меня до глубины души своими мусорными завалами. Местные мне говорили: «Да ладно тебе, в Чите ещё не так плохо! Вот в Бурятии, в Улан-Удэ – вот где жопа! Вот где дно России-матушки!» Улан-Удэ действительно регулярно оказывается на последних местах рейтингов российских городов по качеству жизни. Как вы понимаете, лучше место для самоизоляции придумать сложно, - рассказывает Варламов о своём выборе.
Затем блогер признаётся, что Улан-Удэ оказался вовсе не так плох, как он себе представлял. «Может быть, у меня просто были заниженные ожидания, не знаю», поясняет он.
- Конечно, есть проблемы. Например, на меня пару раз чуть не напали дикие псы. Согласитесь, было бы не очень хорошо, если бы меня сожрали на улицах столицы Бурятии. А псов тут очень много! Говорят, корень проблемы – огромный частный сектор. Нерадивые хозяева заводят собак, чтобы охраняли дом, а беспородных щенков потом просто выкидывают на улицу. Те сбиваются в стаи и шастают по городу в поисках жертв, - продолжает он здесь.
Он отметил, что в городе много подвыпивших людей.
- Казалось бы, а где их мало? Как вообще выжить трезвым в городе, когда он находится на нижних строчках рейтингов? Но в Улан-Удэ народ бухает с утра. И видно, что это не какая-то слабость по случаю праздника или выходного дня, а хорошо поставленная привычка. И местные пьяницы сильно отличаются от наших. У нас выпивший человек весёлый, общительный, а в Бурятии наоборот: алкаши подозрительные, скрытные и молчаливые. Смотрят на тебя, словно ты хочешь испортить их внутренний праздник! – шутит Илья Варламов.
Тут же он добавляет, что это мелочи жизни, и в целом город его приятно удивил. «Например, тут есть хороший трамвай, который даже развивается: недавно купили новые вагоны», такой позитивный пример приводит блогер.
- А ещё тут сохранилось большое количество деревянных домов. И это не убогие гнилушки, как в других городах, а крепкие достойные дома цвета тёмного шоколада с яркими наличниками. Особенно важно, что стоят они целыми кварталами. Редко где сейчас встретишь такую цельную застройку. Эти кварталы, конечно, нуждаются в реконструкции. Во многих домах нет канализации и горячей воды. Но есть потенциал для развития, - хвалит он дальше город.
По его словам, «Улан-Удэ – как хороший учебник истории архитектуры».
- Тут есть дореволюционные кварталы, есть немного конструктивизма и простенькие здания первого десятилетия советской власти, есть сталинки, есть хрущёвки. И все эти районы практически в первозданном виде. Просто обветшали. Город, насколько это было возможно, не засрали муравейниками, торговыми центрами и прочей дрянью. Он сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование, - рассказывает Варламов.
Он обещает, что обо всем подробно расскажет на следующей неделе. «А пока сложно писать, у меня пальцы замёрзли на местном холодном ветру. Выживать в таком климате непросто», - заключил он.
«Улан-Удэ оказался вовсе не так плох»: Илья Варламов опубликовал большой пост в Сети
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