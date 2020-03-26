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Мэр Улан-Удэ встретился с блогером Ильёй Варламовым

Мэр Улан-Удэ встретился с блогером Ильёй Варламовым
Власть,  Фото:www.facebook.com/shutenkof/
«Поговорили про наш Улан-Удэ», написал в соцсетях Игорь Шутенков

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с блогером-урбанистом Ильёй Варламовым. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook. С ним они обсудили проблемы города.

- Встретились с Ильёй Варламовым и Максимом Кацом. Поговорили про наш Улан-Удэ. Услышал от ребят очень важные и полезные советы. Взгляд специалистов со стороны всегда важен, особенно взгляд профессиональный, сфокусированный. И критика важна. Обсудили и проблемы города, - написал Игорь Шутенков.


По его словам, обсудили явные и неявные проблемы: городской транспорт, застройка, проблемы современной архитектуры и другое.

- Эти проблемы будем решать и советы учтём, - заключил Игорь Шутенков.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию Илья Варламов приехал в начале недели - «подальше от всех коронавирусов», так объяснил свой визит блогер. Он прогуливается по Улан-Удэ и делится своими впечатлениями о городе.
мэр блогеры
 
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