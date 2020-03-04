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Юные бурятские пловцы завоевали медали турниров Сибири

Юные бурятские пловцы завоевали медали турниров Сибири
Общество, 
Спортсмены приняли участие в первенстве детской лиги плавания Сибири и в соревновании «Дети Воды»

В конце февраля спортсмены из Бурятии приняли участие в нескольких соревнованиях, на которых завоевали медали различного достоинства.

На первенстве детской лиги плавания Сибири спортсмен республиканской спортивной школы плавания Норбоев Даши завоевал золотые медали в двух видах многоборья - 50 м брасс + 100 м брасс +400 м в/с (вольным стилем) и 50 м в/с + 100 м в/с + 400 м в/с. Даши тренируется под руководством Капитона Константиновича Захарова.

В Новосибирске с 29 февраля по 1 марта прошли соревнования по плаванию «Дети Воды», на которых спортсмены РСШП также завоевали медали.

Первое место заняли: Суранов Юваль (50 м в/с, 50 м брасс, 100 м брасс, 50+100 м брасс, 50+100 м в/с); Норбоев Даши (100 м комплекс, 50 м брасс).

Второе место заняли: Суранов Юваль (100 м в/с); Масличенко Илья, (50 м баттерфляй).

Третье место занял Масличенко Илья (50+100 м в/с).

Четвёртое место заняли: Измайлова Ульяна (50+100 м баттерфляй, 100 м баттерфляй); Никитина Полина (50 м брасс).

Спортсмены тренируются под руководством тренеров Капитона Захарова и Владислава Стрекаловского, сообщили в минспорта Бурятии.
спорт плавание
 
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