К 8 марта в Иркутске вырастили более 60 тысяч цветов

В их числе тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы
В преддверии весенних праздников специалисты «Горзеленхоза» Иркутска вырастили более 60 тысяч цветов. Как рассказала сотрудник МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш, к 8 марта подготовили популярные у иркутян тюльпаны, а также гиацинты, крокусы и нарциссы.
– Гамма сортов довольно большая, одних только тюльпанов представлено до 23 видов. Мы выращиваем как проверенные сорта, так и относительно новые. Например, в прошлом году протестировали сорт «Люба», и в этом году уже запускаем его в массовую продажу. С сегодняшнего дня у нас начинается массовая срезка по три-четыре тысячи ежедневно, чтобы иркутянки к празднику получили свежие цветы, которые будут радовать глаз как можно дольше, – рассказала Лариса Костиш.
По информации мэрии Иркутска
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В их числе тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы
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