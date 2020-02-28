На Стеклозаводе прошёл фестиваль «Сагаан hарын, амар мэндэ!»
26 февраля в Улан-Удэ состоялся фестиваль-конкурс устного творчества бурятского народа «Сагаан hарын, амар мэндэ!». Мероприятие проводилось в социально-культурном центре «Кристалл» среди учреждений и общественных организаций микрорайона Стеклозавод. Об этом сообщает пресс-служба социально-культурного центра.
Конкурс проводился в четыре этапа. Его открыла выставка национальной кухни «Амтатай Сагаалган», где каждая команда-участница презентовала вкусные традиционные национальные блюда. Следующим этапом стала визитная карточка «Сагаалганай баяр!». Задачей участников было представить свою команду и рассказать благопожелание «уреэл» на бурятском языке, посвящённое празднику Белого месяца. Затем свои таланты команды смогли продемонстрировать в творческом конкурсе «Аза талаан». Самые сильные и ловкие приняли участие в разбивании хребтовой кости «hэер шаалган».
Победителями в номинациях стали:
«hэер шаалган» – детский сад №38 «Малинка»;
«Аза талаан» – ТОС мкр. Стеклозавод;
«hаргама гоё» – детский сад №38 «Малинка»;
«Амтатай Сагаалган» – совет ветеранов мкр. Стеклозавод.
Окончательные места распределились следующим образом:
I место – ТОС мкр. Стеклозавод;
II место – детский сад №5 «Хрусталик»;
III место – республиканский клинический противотурберкулезный диспансер.
В Улан-Удэ детский сад выиграл конкурс разбивания хребтовой кости
Общество, Фото:
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