В Улан-Удэ детский сад выиграл конкурс разбивания хребтовой кости

На Стеклозаводе прошёл фестиваль «Сагаан hарын, амар мэндэ!»



26 февраля в Улан-Удэ состоялся фестиваль-конкурс устного творчества бурятского народа «Сагаан hарын, амар мэндэ!». Мероприятие проводилось в социально-культурном центре «Кристалл» среди учреждений и общественных организаций микрорайона Стеклозавод. Об этом сообщает пресс-служба социально-культурного центра.



Конкурс проводился в четыре этапа. Его открыла выставка национальной кухни «Амтатай Сагаалган», где каждая команда-участница презентовала вкусные традиционные национальные блюда. Следующим этапом стала визитная карточка «Сагаалганай баяр!». Задачей участников было представить свою команду и рассказать благопожелание «уреэл» на бурятском языке, посвящённое празднику Белого месяца. Затем свои таланты команды смогли продемонстрировать в творческом конкурсе «Аза талаан». Самые сильные и ловкие приняли участие в разбивании хребтовой кости «hэер шаалган».



Победителями в номинациях стали:

«hэер шаалган» – детский сад №38 «Малинка»;

«Аза талаан» – ТОС мкр. Стеклозавод;

«hаргама гоё» – детский сад №38 «Малинка»;

«Амтатай Сагаалган» – совет ветеранов мкр. Стеклозавод.



Окончательные места распределились следующим образом:

I место – ТОС мкр. Стеклозавод;

II место – детский сад №5 «Хрусталик»;

III место – республиканский клинический противотурберкулезный диспансер.

