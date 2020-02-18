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Бурятских певцов зовут на международный конкурс

Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов

4 марта в 15:00 в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке состоится прослушивание 39-го международного конкурса оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер».

- «Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов, самый большой по количеству вовлечённых стран, с отборочными турами в разных городах мира на всех континентах. Особенностью конкурса является «двухпалатное» жюри, состоящее из «медиа-жюри», куда входят представители медиа-индустрии, СМИ разных стран, и «оперного жюри», включающего директоров и художественных руководителей театров, крупнейших оперных менеджеров и агентов. Главными призами для победителей становятся ангажементы, - сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Отборочные туры проводятся на сценах известных театров мира – таких, как Ла Скала в Милане, Королевская опера Ковент Гарден в Лондоне, Семперопер в Дрездене, опера Кейп Тауна, Гранд опера Хьюстона. 100-120 участников проходят в финальный тур.

Среди победителей конкурса – много известных певцов, выступающих на лучших сценах мира: Николас Броунли (США), Нолумуизо Мпофу (ЮАР), Анжела Георгиу (Румыния), Элина Гаранча (Латвия), Марина Мещерякова (Россия), Эгилс Силиньш (Латвия), Ирина Лунгу (Россия), Претти Енде (ЮАР), Антонио Поли (Италия), Рэйчел Виллис-Соренсен (США), Лиза Дэвидсен (Норвегия).

В состав жюри прослушивания войдут: народная артистка России, солистка Мариинского театра, руководитель оперной труппы Приморской сцены Лариса Дядькова; главный дирижёр Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков и доцент кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Елена Глушенко.

На конкурс приглашают слушателей и учеников высших профессиональных и учебных заведений, колледжей искусств, участников хоровых коллективов.
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