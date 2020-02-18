Бурятских певцов зовут на международный конкурс

«Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов



4 марта в 15:00 в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке состоится прослушивание 39-го международного конкурса оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер».



- «Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов, самый большой по количеству вовлечённых стран, с отборочными турами в разных городах мира на всех континентах. Особенностью конкурса является «двухпалатное» жюри, состоящее из «медиа-жюри», куда входят представители медиа-индустрии, СМИ разных стран, и «оперного жюри», включающего директоров и художественных руководителей театров, крупнейших оперных менеджеров и агентов. Главными призами для победителей становятся ангажементы, - сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Отборочные туры проводятся на сценах известных театров мира – таких, как Ла Скала в Милане, Королевская опера Ковент Гарден в Лондоне, Семперопер в Дрездене, опера Кейп Тауна, Гранд опера Хьюстона. 100-120 участников проходят в финальный тур.



Среди победителей конкурса – много известных певцов, выступающих на лучших сценах мира: Николас Броунли (США), Нолумуизо Мпофу (ЮАР), Анжела Георгиу (Румыния), Элина Гаранча (Латвия), Марина Мещерякова (Россия), Эгилс Силиньш (Латвия), Ирина Лунгу (Россия), Претти Енде (ЮАР), Антонио Поли (Италия), Рэйчел Виллис-Соренсен (США), Лиза Дэвидсен (Норвегия).



В состав жюри прослушивания войдут: народная артистка России, солистка Мариинского театра, руководитель оперной труппы Приморской сцены Лариса Дядькова; главный дирижёр Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков и доцент кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Елена Глушенко.



На конкурс приглашают слушателей и учеников высших профессиональных и учебных заведений, колледжей искусств, участников хоровых коллективов.

