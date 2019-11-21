Жителя Бурятии оштрафовали за заросший участок

Крупный сельхозучасток зарос кустарниками
Государственный инспектор управления Россельхознадзора осмотрел сельхозучасток площадью 7209 кв.метров в Кабанском районе Бурятии в местности Большой Дулан.
Выяснилось, что участок зарастает многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Это является нарушением требований земельного законодательства.
Собственник надела будет привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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